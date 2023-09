L’osservatorio astronomico apre le porte

In occasione della Festa dei Crotti di Albavilla, l’Osservatorio Sidus Albæ aprirà le sue porte ai visitatori, con una iniziativa chiamata "Astro Crotto". Per due fine settimana, sarà così possibile visitare l’osservatorio astronomico e osservare alcuni soggetti del cielo diurno e notturno. Gli appuntamenti sono sabato 7 e 14 ottobre dalle 15 alle 23, e domenica 8 e 15 ottobre dalle 11 alle 22. Negli orari di apertura i soci guideranno nella visita: Informazioni via email o chiamando il numero 031.2077160 durante l’orario di apertura dell’osservatorio. Eventuali variazioni al programma saranno comunicate sulla pagina degli appuntamenti del sito www.astrofililariani.org.