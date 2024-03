L’Orchestra del Lago regala note nella basilica di San Giacomo

Pasquetta in musica con l’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, in concerto lunedì 1° aprile alle 17, nella Basilica di San Giacomo a Bellagio, con il soprano Consuelo Gilardoni. Un importante concerto a ingresso libero, con un programma di musica sacra, in ricorrenza del Lunedì dell’Angelo, che prevede musiche di Mozart e Boccherini, e la partecipazione del soprano Consuelo Gilardoni insieme all’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta da Alessandro Calcagnile. Si avrà l’occasione di ascoltare il celebre Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, presentato in apertura del concerto, nato come mottetto per voce e strumenti nel 1791, ultimo anno di vita del compositore. Seguito dallo Stabat Mater di Luigi Boccherini, presentato nella sua prima versione, datata 1781 e composta ad Arenas in Avila per ordine dell’Infante di Spagna Don Luis, che traduce in musica il testo ufficiale dello Stabat Mater attribuito a Jacopone da Todi.