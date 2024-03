L’orchestra dà spettacolo grazie a Mozart

Concerto dell’orchestra di Bellagio e del Lago di Como oggi alle 20.45, nella chiesa di Santo Stefano a Menaggio, nell’ambito del ciclo dei concerti pasquali. Si esibirà nel Requiem in re minore K 626, di Wolfgang Amadeus Mozart, nella versione per soli archi di Peter Lichtenthal. Diretta dal maestro Alessandro Calcagnile, l’orchestra si esibisce regolarmente nelle più suggestive dimore e residenze storiche del Lario ed è ospite nei principali teatri lombardi, nonché in festival e manifestazioni in Italia e all’estero. Ingresso libero. Un’occasione per ritrovare l’ultima composizione del genio di Salisburgo, rimasta incompiuta.