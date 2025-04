Lo sfogo degli organizzatori: "No al concerto dei poveri"

"In nome del lutto per un Papa che ha sempre difeso i poveri, si cancella un evento per i poveri". Venticinque aprile amaro per gli organizzatori - Arci Agathos, Artemis, Perestrojka, Assopace Palestina e Valtellina Arcobalone – del concerto di Mai Più Inverno e Caven che si sarebbe dovuto tenere ieri a Traona e il cui ricavato era destinato alla nascente "Mensa del povero" di Morbegno. Poiché il primo cittadino di Traona, Maurizio Papini, ne ha chiesto l’annullamento facendo riferimento al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l’evento si è svolto al Ricircolo di Morbegno, ma il disappunto degli organizzatori resta. "Si ferma un’iniziativa antifascista in un giorno simbolo della libertà, in un territorio dove i partigiani hanno pagato con la vita la resistenza alla dittatura nazifascista. Il tentativo è chiaro – hanno sottolineato - usare il pretesto del lutto per la morte di Papa Francesco, lutto intorno al quale ci stringiamo con rispetto, per spaccare il fronte antifascista". Nessun disordine, invece, ieri a Sondrio alla cerimonia per l’80° della Liberazione al Parco delle Rimembranze in un clima ordinato e sobrio. S.B.