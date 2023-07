Livigno, Pirlo e la sua Sampdoria scommettono sul ritiro in quota

Livigno, 6 luglio 2023 – La Sampdoria ha scelto Livigno per la preparazione precampionato. La settimana scorsa avevamo anticipato la notizia, con la trattativa ormai agli sgoccioli e in dirittura d’arrivo, mentre l’ufficialità è arrivata solo ieri con un comunicato della località turistica dell’Alta Valtellina.

Sarà quindi Livigno ad ospitare il ritiro estivo 2023 della Sampdoria di Andrea Pirlo in preparazione al prossimo campionato di Serie B, al quale i liguri si avvicinano da sicuri protagonisti dopo la cocente retrocessione di quest’anno, al termine di un’annata storta. I doriani raggiungeranno il Piccolo Tibet in data 12 luglio e vi resteranno fino al 23, completando quindi in altura una parte corposa e centrale del proprio percorso di avvicinamento al via della stagione 2023-24.

Il ritiro della squadra avrà come nodo nevralgico il Centro di preparazione olimpica Coni Aquagranda, fiore all’occhiello della proposta impiantistica livignasca che, con una palestra attrezzata da 700 metri quadrati, una pista d’atletica omologata e una piscina olimpica, permetterà agli uomini Pirlo di godere dei benefici dell’altitudine training in totale riservatezza e tranquillità. ed è proprio il nuovo allenatore l’uomo più atteso del ritiro blucerchiato: il campione del mondo di Germania 2006, centrocampista tra i più forti al mondo degli ultimi 30 anni ex di Juve, Milan e Inter, torna a sedere su una panchina italiana dopo l’esperienza con la Juventus del post-sarri, nel 2020/2021 e dopo la parentesi turca della scorsa stagione, al Fatih Karagümrük, squadra del comune metropolitano di Istanbul.

E così Livigno, dopo le esperienze recenti con i ritiri del Milan femminile e della primavera del Monza di Palladino, si iscrive ufficialmente tra le località valtellinesi, insieme a Bormio che ospiterà sempre a luglio il Como (serie B), che puntano sui ritiri estivi calcistici per veicolare la propria immagine.

Soddisfatto

“Ospitare i l ritiro della Sampdoria, per noi, è un onore e una conferma - ha commentato Luca Moretti, presidente e CEO dell’Apt livigno - l’idea di supportare una realtà storica del nostro calcio in vista di una stagione tanto importante è sicuramente uno stimolo, e allo stesso tempo una certificazione dell’eccellente lavoro svolto e del livello raggiunto dalle nostre strutture, che stanno portando l’altitude training verso nuovi orizzonti, inesplorati in Italia e probabilmente anche in Europa".