Livigno (Sondrio), 25 luglio 2024 – I Vigili del Fuoco volontari di Livigno sono intervenuti oggi alle 9,30, in Val Federìa, ad una quota di 2300 metri, per il salvataggio di una mucca finita in un torrente, dopo essere scivolata in un crepaccio formatosi lungo un nevaio.

Dopo aver creato un varco nella neve ghiacciata, mediante l’utilizzo di una motosega, si è proceduto al recupero in sicurezza dell’animale, successivamente riconsegnato al proprietario in ottime condizioni.