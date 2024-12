Livigno, in quota o a valle impossibile prenotare:: "Tutto esaurito da giorni"

LIVIGNO (Seregno)A Livigno il Capodanno in quota è sold out. Sia quello glamour del Mottolino, sia quelle organizzate da Carosello 3000 sull’altro versante (una in quota e una sul fondovalle) hanno infatti fatto registrare il tutto esaurito. Il Mottolino ha organizzato la festa di Capodanno 2025 al rifugio M’Eating Point per oltre 250 persone, al costo di 170 euro (biglietto andata e ritorno con cabinovia, cena a buffet, 3 drink, brindisi di mezzanotte). Il tema della serata è "Red Carpet – Grande Gatsby" e quindi l’abbigliamento richiesto è quello delle serate di gala degli anni ‘20. Verranno allestite scenografie dei ruggenti anni ’20 per una festa ideale per ragazzi, giovani ma anche per gli adulti che hanno voglia di trascorrere il Capodanno all’insegna di musica e divertimento.

Verrà aperta di sera la nuova cabinovia del Mottolino, per portare in quota gli ospiti che troveranno ad attenderli una cena a buffet e tanto divertimento. Dopo il brindisi di mezzanotte e i fuochi d’artificio, la festa continua con il dj set. Due i Capodanno al Carosello 3000: il primo a tremila metri al rifugio in cima alla montagna e il secondo a valle nel tendone dell’apres ski Stalet. Al rifugio si sale in cabinovia alle 20, dopo mezzoretta ci sarà il saluto dei gatti delle nevi e l’aperitivo. Alle 21 il via al cenone, accompagnato dallo show del violinista Alessandro Apinti. A mezzanotte il brindisi in terrazza con vista sulla valle di Livigno. Dall’1 alle 2.30 la discesa a valle coi gatti delle nevi. Esperienza esclusiva per 80 persone, al costo di 320 euro. Sold out da giorni. Per un cenone più casual c’è il tendone riscaldato allo Stalet, con cena a buffet, con piatti caldi e finger food, pandoro o panettone e bottiglia di spumante. Si entra dalle 21, costo 240 a tavolo fino a 4 persone e quindi 60 euro a persona. Posti a sedere 180, ma già esauriti. Dopo le 22.30 la festa sarà aperta anche a chi arriva da fuori per un brindisi.

Fulvio D’Eri