A Livigno impianti aperti in anticipo: ecco dove si può sciare da oggi

Sondrio (Livigno), 18 novembre 2023 - Grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi la ski-area del Carosello 3000 di Livigno ha aperto la stagione con due settimane di anticipo. Da oggi, sabato 18 novembre, si può salire in quota utilizzando la cabinovia di San Rocco, solo per arroccamento. Il metro di neve sceso in quota nei giorni scorsi, soprattutto sopra i 2000 metri, ha consentito di regalare agli appassionati le prime sciate, mentre la stagione aprirà ufficialmente il 2 dicembre nel resto della Valtellina.

I campi scuola Bormio

Le piste aperte garantiranno una giornata di sci con la Polvere fino alla stazione intermedia, la Baby in prossimità del ristoro, dove poter far sciare anche i bambini, e le piste di Federia - Centrale e Gessi Alti. In realtà il Carosello 3000 non è nuovo ad aperture anticipate della stagione.

"Chi ama la montagna e gli sport invernali ha tanta voglia di mettersi gli sci - sottolinea Stefano Cusini, general manager di Carosello 3000 -. Dopo le chiusure forzate degli anni scorsi e dopo un paio di inverni con poca neve naturale, abbiamo convenuto valesse davvero la pena condividere la montagna con tutti quelli che vorranno raggiungere Livigno già a novembre”,