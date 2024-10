Lite fra vicini con martello in due puntate

Due uscite dell’ambulanza e due interventi – il primo il mattino poco prima delle 9 da parte dei Carabinieri, il secondo intorno alle 14 della Polizia - a cinque ore di distanza nella stessa strada e allo stesso civico – via Tito Vigoni 6 - a Sondrio ieri per una lite tra vicini abitanti nel medesimo caseggiato che pareva sedata, ma che è andata poi rinfocolandosi. Urla, spintoni, pugni, addirittura un martello è spuntato ed è stato utilizzato per danneggiare vetri e stipiti di un appartamento. A scatenare il litigio sarebbe stata l’iniziativa di ospitare nell’abitazione di una delle due "fazioni" venuta alle mani una persona che invece non sarebbe dovuta stare lì e dava fastidio. Questo ha fatto surriscaldare gli animi mettendo in allarme anche il vicinato, che pure si era già dovuto sorbire nella notte una prima fase, se così la si può definire.