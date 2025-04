Lino Patruno al cineteatro Mignon. Una serata jazz d’eccezione

Novant’anni ad ottobre, Lino Patruno sarà protagonista stasera alle 21 al cineteatro Mignon di Tirano di uno spettacolo che gode anche del patrocinio del Comune e nasce dall’intraprendenza di Paolo Corraini, 23 anni, jazzista di Polaggia di Berbenno ormai noto per le sue assidue frequentazioni con le stelle del jazz che da qualche anno riesce a portare a suonare anche in Valtellina e in Valposchiavo.

Così sarà anche stasera con il "Lino Patruno Jazz Show" dove, insieme al cofondatore de I Gufi, si esibiranno Paolo Tomelleri (clarinetto), Gianluca Galvani (tromba), Michele Bartolini (trombone), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Nicola Stranieri (batteria), il valtellinese pianista Chicco Cotelli e, al banjo, Paolo Corraini, che potrebbe essere - anagraficamente parlando – il nipotino di tutti i musicisti di questo eccezionale ensemble.

Un consiglio? È un evento da non perdere. Il valore aggiunto? L’ingresso per ascoltare queste stelle del jazz è a offerta libera.