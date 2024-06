Veicolo da cantiere deraglia sulla linea del Bernina: cosa sapere sul trenino rosso

Tirano (Sondrio) – Un veicolo da cantiere è deragliato sulla linea del Bernina all'altezza di Bernina Suot. "Nessuno è rimasto ferito – fanno sapere da Ferrovia retica, società di trasporti svizzera che gestisce il traffico su rotaia -. Si prevede che la stazione di Bernina Suot sarà inutilizzabile fino all'inizio delle operazioni di lunedì mattina. Sono in corso lavori di riparazione sulla linea aerea, sui binari e su uno scambio”.

Ecco dunque alcune informazioni pratiche per i passeggeri: “I treni circolano tra St. Moritz e Pontresina e tra Tirano e l'Ospizio Bernina. Tra Pontresina e Poschiavo circoleranno autobus sostitutivi. Il Bernina Express (il Trenino rosso che ha come uno dei capolinea la cittadina di Tirano ndr) sarà cancellato senza sostituzione sabato 22 giugno 2024 e domenica 23 giugno. Non è ancora chiaro se il Bernina Express potrà circolare domenica. Si stanno cercando soluzioni individuali per i clienti della ferrovia merci dei Grigioni”. Come sottolineato: “I viaggiatori sono pregati di prevedere un tempo di viaggio supplementare”.