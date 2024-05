Trenino rosso. Sale il numero dei passeggeri

Mai così tanti passeggeri sul Trenino rosso del Bernina. Le Ferrovie Retiche, società di trasporti svizzera che gestisce il traffico su rotaia, hanno infatti comunicato che, nel 2023, quasi 16 milioni di persone hanno usufruito del treno nella Confederazione Elvetica per un totale dei ricavi di 118.2 milioni di franchi, con un aumento che si attesta intorno al 19% rispetto all’anno precedente, e di un utile di 9.4 milioni di franchi.

Un dato notevole che supera i numeri fatti registrare nel 2019 e cioè in epoca pre Covid. E lo straordinario successo fatto segnare dalle Ferrovie Retiche in un 2023 da record assoluto è dovuto, in gran parte e oltre alla lungimiranza di alcune scelte strategiche, ai turisti che, sempre in numero maggiore, hanno scelto di spostarsi col treno per raggiungere le mete turistiche principali della Svizzera: da St. Moritz a Davos, da Scuol a Llanz per un turismo sempre più green e votato all’ecosostenibilità. Gran successo anche per il Bernina Express, il Trenino rosso che ha come uno dei capolinea la cittadina di Tirano, che ha fatto segnare 350.000 passeggeri. E questo dato è una manna per la città aduana che poggia le sue fortune turistiche, in larga parte, dall’approdo di turisti provenienti dalla Svizzera attraverso il Bernina Express. Non è infatti un mistero che i gruppi, provenienti un po’ da tutto il mondo per visitare la Svizzera e le Alpi, si concedano una pausa, molte volte con soggiorno annesso, a Tirano. I record fatti segnare dalle Ferrovie Retiche sono, per molti, anche il frutto della modernizzazione dei convogli, molti dei quali dotati ora del servizio wifi, un servizio che permette a chi ne ha bisogno di connettersi e lavorare e, ai giovani, di rimanere on line sui social. F.D’E.