L’icona della danza moderna. Carolyn Carlson al Fraschini

Appuntamento con un’icona della danza moderna domani sera al Fraschini. Alle 20.30 Carolyn Carlson sarà sul palco con la sua Compagnia e lo spettacolo “The Tree“. Una vita per la danza, quella di Carolyn Carlson, Leone d’Oro alla carriera, la prima donna a riceverlo per questa disciplina; un’artista totale, che fa confluire in ambito coreutico suggestioni provenienti dalle altre arti e che esplora linguaggi contemporanei. Creata dalla coreografa californiana per la sua Compagnia, The Tree è una riflessione poetica sull’umanità e la natura, ai limiti del naufragio. Basato su Fragments of a Poetic of Fire, Carolyn Carlson ha scelto la forza poetica e simbolica delle fiamme e più in generale degli elementi come fonte di ispirazione per questa nuova creazione. Lavora ancora una volta con il disegnatore luci Rémi Nicolas, capace di creare paesaggi immaginari che invitano al viaggio interiore e alla contemplazione. Insieme al virtuosismo dei ballerini e alla visione onirica di Carolyn Carlson, The Tree sarà una manifestazione di un amore potente e vitale nei confronti della natura ai limiti della disgregazione, con la speranza di una rinascita simile a quella della Fenice. "Non siamo esterni all’Universo - dice Carolyn Carlson -; siamo dei semi che evolvono in cicli e ritmi come i cambi di stagione che regolano ogni creazione".

Manuela Marziani