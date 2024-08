La libreria il Faro a rischio chiusura lancia un appello ai lettori: “Sosteneteci con l’acquisto di una tessera prepagata”

Sondrio – Una tessera per salvare la libreria il Faro. L’amato negozio sondriese, un punto di riferimento per molti nel capoluogo di provincia, sta attraversando un momento difficile e a dirlo sono direttamente i proprietari Viviana e Manuel che, con cura e dedizione, portano avanti con amorevole cura la loro attività da parecchi anni. Nei giorni scorsi i due hanno inviato una lettera aperta ad amici e conoscenti. “Vi scrivo oggi con il cuore in mano e uno sguardo al futuro – dice Viviana Bittolo Bon -. La nostra amata libreria il Faro, costruita da me insieme alla mamma e a tutti i visionari che ci hanno sostenuto nel corso degli anni, sta attraversando un momento difficile. Il Faro è nato come porto sicuro per chi è pieno di coraggio, speranza e di sogni. Da quando è stata aperta, quante storie abbiamo condiviso, quante vite abbiamo esplorato attraverso le pagine dei nostri libri. Ogni consiglio di lettura, ogni sorriso scambiato, ogni discussione animata tra questi scaffali ha reso questo posto non solo una libreria, ma una casa per tutti noi”.

Questo però è un periodo difficile per i piccoli negozi. “Oggi mi trovo di fronte a una difficoltà che non posso affrontare da sola. Le difficoltà economiche rischiano di chiudere questo capitolo della nostra storia comune. Ma non posso, non voglio accettarlo senza prima rivolgermi a voi, la mia famiglia allargata di lettori e sognatori. Ho bisogno del vostro aiuto. Vi chiedo di sostenerci con l’acquisto di una tessera prepagata. So che i tempi sono difficili per tutti, e mi sento già grata del vostro sostegno. Ma questa libreria non è solo mia, è nostra. Se anche solo 300 di voi, come i coraggiosi compagni di Leonida, si impegnassero ad acquistare entro fine agosto una tessera del valore di 100 euro, potremmo superare questa situazione. Potremmo continuare a essere quel faro di cultura e comunità che so essere importante per molti quanto lo è per me. Per chi lo farà ci sarà anche lo sconto del 15% su tutti i prodotti che acquistate con la medesima tessera”.

La tessera può essere acquistata in negozio negli orari di apertura o comodamente da casa con un bonifico e inviando la mail a info@ilfaro.com. L’iban per il bonifico è: IT31J0569611000000013541X58 presso Banca Popolare oppure IT60C0760111000001066009042 presso Poste Italiane.