Libero Ferrario maglia iridata cent’anni fa

Il busto di Libero Ferrario domenica torna al suo posto: la città celebra l’evento e inaugura la stagione del centenario dalla vittoria di Zurigo (19232023). L’indimenticato ciclista il 25 agosto di cento anni fa conquistò a Zurigo il titolo di campione del mondo su strada nella categoria dilettanti. Grazie a lui la maglia iridata venne vestita per la prima volta in assoluto da un ciclista italiano. Purtroppo due anni fa mani ignobili rubarono il busto in bronzo che troneggiava sulla tomba di Libero Ferrario, le cui gesta sportive vennero precocemente interrotte da una malattia ai tempi di non facile guarigione. L’inaugurazione avverrà domenica alle ore 10,30 al cimitero di Parabiago.