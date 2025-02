Lezioni di difesa per le donne col Soroptimist

Un vero e proprio invito alle donne a non attendere aiuti esterni, ma a rafforzare la propria consapevolezza e capacità di autodifesa. A un anno esatto dal primo evento sportivo di sensibilizzazione contro il femminicidio, "Spin to Stop", il Soroptimist Club Valchiavenna rinnova il proprio impegno nella lotta alla violenza di genere, con un’iniziativa che vuole essere non soltanto un momento di riflessione, ma anche un’azione concreta. Il nome scelto per l’evento è, significativamente, "Alza la guardia": si tratta di un seminario di autodifesa rivolto alle donne, che si terrà sabato 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna presso la Palestra Fitness Factory di Prata Camportaccio.

La speciale lezione, della durata di due ore, sarà condotta dall’istruttore Fabio Ciapponi, esperto in tecniche di autodifesa e si articolerà in due sessioni, con un numero massimo di trenta partecipanti per singola sessione: dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19. La partecipazione prevede il versamento di una quota simbolica di 5 euro e l’intero ricavato sarà destinato al Soroptimist Club Valchiavenna per sostenere le campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e del femminicidio.

Piena adesione alla finalità del seminario anche da parte della palestra che lo ospiterà e che ha concesso gratuitamente gli spazi. Medesima sensibilità giunge dal Consorzio turistico Valchiavenna nel valorizzare questo importante progetto. Per info Caterina 333 3346764 (whatsapp). S.B.