Letture animate per bambini con Barbamiele

L’arte anche per i più piccoli. È in corso a Merate, fino al 7 aprile, la mostra "Tutti i colori delle fiabe". Si svolge allo spazio Artee20, in piazza Italia 10, in centro città. La curano Iris Bonetti e Siro Garrone. Sono esposte opere ispirate proprio alle fiabe, oltre che alla loro reinterpretazione attraverso i cartoni animati. I bambini, per il quale è pensato l’evento, possono partecipare pure a divertenti laboratori di pittura e altri momenti artistici. Questa alle 16 sono in programma letture animate con lettori speciali, come Barbamiele.