Lettura di libriad alta voceper i bambini

Libringiro è la giornata di lettura ad alta voce che si svolge nei parchi e nelle piazze del Lecchese, rivolta ai bambini da 0 a 6 anni e alle famiglie. È stata organizzata per sabato 23 dall’omonima associazione, nata per promuovere la lettura ad alta voce per bambini in età prescolare. L’iniziativa quest’anno coinvolge 24 Comuni, con appuntamenti a partecipazione libera, durante l’intera giornata. Si parte da Barzanò alle 10.00, al parco giochi di piazza Mercato, in via Pirovano (in caso di maltempo in biblioteca). Stesso orario per l’appuntamento di Brivio in piazza Pace, Calco al Parcobaleno di via Rimembranze, Colle Brianza al parchetto di via Dante e molti altri. L’elenco degli incontri è sul sito libringiro.org.