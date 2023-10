L’esperienza tattile dell’arte a Como: "Bimbi, lasciate un’impronta"

Domani e domenica un fine settimana dedicato a un doppio evento. Ricorrono infatti sia la Giornata del Contemporaneo sia la Giornata delle Famiglie al Museo a cui i Musei civici di Como aderiscono con una serie di proposte rivolte ad adulti e bambini. Sabato alle 15.30 la Pinacotecadi Como ospita l’evento artistico "Se rimani come (i) resti: performance collettiva e mostra temporanea di Alice Capelli", a cura di Dalila Rosa Miceli.

La performance vuole essere un’occasione di apertura verso le nuove frontiere dell’arte e di riscoperta dell’azione partecipata, tramite il diretto coinvolgimento del pubblico stesso, chiamato a divenire performer e creatore di arte in prima persona. Per partecipare, è possibile inviare una mail a performance.como@gmail.com.

Chi aderirà all’iniziativa avrà la possibilità di partecipare anche a un workshop gratuito con l’artista e la curatrice. Domenica 8 ottobre si terranno due laboratori gratuiti per i bimbi accompagnati dalle famiglie. Alle 11 del mattino, sempre di domenica, in Pinacoteca "Lasciare un’impronta", tenuto dall’artista Alice Capelli, incentrato sull’uso del corpo e del senso tattile, in cui i bimbi realizzeranno impronte di oggetti a loro cari che verranno poi dipinte e decorate con la pittura.

Alle 16, il Tempio Voltiano propone, come evento collaterale alla mostra in corso "Donne di scienza", il laboratorio "Ricordami e Ricamami", a cura dell’associazione Luminanda, dedicato a bambine e bambini per avvicinarsi alle vite avventurose delle scienziate Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Leda Perpenti e alle loro invenzioni. Entrambi i laboratori sono pensati a partire dai sei anni. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a musei.civici@comune.como.it entro le 12 di oggi.