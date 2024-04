L’epica salita del Mortirolo è in un logo

C’è un nuovo logo turistico territoriale. Racchiude il marchio "Mortirolo più Mazzo". Ricorda la salita epica del Mortirolo, fra i passi ciclistici più famosi, indissolubilmente legata al patrimonio paesaggistico, storico, architettonico e artistico del di Mazzo. A crearlo è stato Marco Foppoli, grafico, illustratore, che ha realizzato inoltre il vessillo del Comune e anche il gonfalone.

Del resto Mazzo non poteva non avere anche un suo simbolo identificativo legato ai bikers tenendo conto che a stagione si registrano 30mila passaggi di ciclisti sul passo. Il nuovo logo è stato recentemente presentato nella suggestiva location di palazzo Lavizzari a Mazzo. "Fra il 2017 e il 2018 il nostro Comune ha registrato in Camera di commercio a Sondrio il logo con la scritta Mortirolo e lo ha dato in licenza d’uso gratuito al Consorzio turistico per la valorizzazione delle salite ciclisitiche - ha spiegato Franco Saligari, sindaco di Mazzo - Oggi abbiamo rinnovato il logo aggiungendo la scritta Mazzo per sottolineare quanto la salita del Mortirolo e Mazzo siamo legati".

"I motivi grafici ricordano l’ambiente naturale della zona con i suoi boschi. Lo stemma di Mazzo fin dal medioevo è una croce bianca in campo verde e lo abbiamo aggiunto". Nel suo intervento pubblico Foppoli ha voluto, inoltre, fare presente che "L’Alta Valtellina come area geografica inizia dopo Tirano. La Cm di Bormio ha scelto come suo nome quello di Alta Valtellina, ma questa è solo una recente denominazione che nonostante il nome non comprende in realtà tutta l’alta Valtellina geografica. Purtroppo il Consorzio turistico legato alla Cm di Tirano promuove arbitrariamente anche i paesi da Sernio a Grosio come media Valle, ma così si nega la corretta identità storico geografica di quei paesi".G.G.