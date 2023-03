Leotta al piano con le Sonate di Beethoven

Approda a Villa Erba il concerto conclusivo del monumentale ciclo “Il linguaggio universale della musica: le 32 sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven“, eseguito dal pianista internazionale Christian Leotta: il decimo appuntamento della tournée è in programma giovedì 30 marzo alle 21. Il programma prevede l’esecuzione di cinque Sonate in un solo concerto e presenta, fra le altre, due delle composizioni per pianoforte più famose in assoluto: la Sonata n. 8 Patetica e la Sonata n. 23 Appassionata. Penotazioni su www.comune.cernobbio.co.it. Il progetto ha toccato altri sette comuni del territorio lariano, in 10 concerti, con l’esecuzione di tutte le 32 Sonate per pianoforte di Beethoven.