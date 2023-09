Legname sul Sebino a Costa Volpino: recupero dopo le piene dell'Oglio

Lavori di recupero, sul Sebino, del materiale flottante sulla superficie dell’acqua, trascinato a valle dal fiume Oglio durante i temporali delle scorse settimane. Tronchi e rami, difatti, potrebbero creare problemi per i natanti pubblici e privati, oltre che per le persone che si recano sulle spiagge della zona. "Non è ancora dato sapere quanto sia stato recuperato – ha spiegato Marco Terzi, amministratore unico di MPL, che per conto di Autorità di Bacino sta svolgendo il lavoro nell’alto Sebino – ma di certo si tratta di diverse tonnellate. Gli operai stanno lavorando con l’ausilio di due battelli, e stanno ripulendo le spiagge della zona. Tronchi, ramaglie ed altro materiale possono essere pericolosi per la sicurezza della navigazione: è quindi importante intervenire in modo tempestivo". Nel 2021 furono 500 le tonnellate di materiale recuperato, trascinato a valle dall’Oglio durante il periodo di forti piogge, mentre nel 2022 i dati furono minori, a causa del prolungato periodo di siccità".