Lecco, sospiro di sollievo "Ora giustizia è fatta"

Un’intera città tira un sospiro di sollievo: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del club riammettendo il Lecco in serie B. Quando nel primo pomeriggio di ieri è cominciata a giare la notizia della riammissione del Lecco in B, l’intera città manzoniana ha potuto esultare così come hanno esultato i componenti della tifoseria bluceleste che potranno così ammirare la loro squadra del cuore nella serie cadetta. E, se i lavori procedono come da calendario, potrebbero vederla all’opera fin dalle prime partite al Rigamonti – Ceppi. Uno dei primi ad esultare è stato il primo cittadino lecchese Mauro Gattinoni che ha sempre appoggiato l’istanza del Lecco non perdendo mai la speranza.

"Giustizia è fatta – le prime parole di Gattinoni -, c’era tutto il mondo dello sport a tifare per il Lecco in B. E devo dire che la sentenza del TAR permette a tutti di credere fermamente nella giustizia. Questa volta in quella ordinaria, dopo che l’ultimo grado di quella sportiva aveva invece escluso il Lecco dalla B, conquistata, lo ripeto, meritatamente sul campo dopo aver vinto i playoff di C. Sebbene le motivazioni usciranno solo tra una decina di giorni, è chiaro che il Tar abbia accolto la tesi del Lecco… Siamo in B anche se per l’estrema ufficialità bisognerà attendere il giudizio finale del Consiglio di Stato che, se i termini non verranno anticipati, arriverà solo a fine agosto. Intanto questa sentenza è un bel passo avanti per tutti. Il mio primo pensiero va al patron Paolo Di Nunno che non ha mai smesso di credere alla possibilità di andare in B, anche quando la giustizia sportiva diceva il contrario, tanto che ha portato avanti un piano per effettuare i lavori per l’omologazione del Rigamonti – Ceppi. Lavori che sono iniziati e che potrebbero terminare prima del via del campionato. E poi il mio pensiero va a mister Foschi e ai giocatori che adesso potranno allenarsi con un altro spirito. Noi siamo felici, il Lecco ha meritato la B e siamo contenti di dover affrontare quelle "problematiche" relative a viabilità e sicurezza per le partite di B. Ma sono certo che non ci saranno problemi di sorta. Noi siamo stati vicini al Lecco, presentando anche al Tar un "intervento ad adiuvandum". Lecco città, con tutte le associazioni sportive lecchesi, ha dimostrato vicinanza al Lecco perché alla fine… il merito sportivo doveva vincere. E così è stato".

Fulvio D’Eri