Le stelle del pattinaggio artistico a Madesimo affilano le lame in pista

In paese sbarca il grande pattinaggio artistico. È incominciato infatti qualche giorno fa e terminerà il prossimo 11 agosto lo stage estivo di questa affascinante e spettacolare specialità sportiva invernale. Gli atleti di Icelab, centro d’eccellenza della Federazione Internazionale di pattinaggio con sede a Bergamo si stanno allenando con profitto sulla bellissima pista della località turistica valchiavennasca. A questo stage estivo, partecipano circa 50 atleti, di diverse età, e 12 tecnici.

Nomi di grande spessore che si sono fatti già notare in questa disciplina: i campioni europei Sara Conti e Niccolò Macii, i vice campioni europei Rebecca Ghilardi - Filippo Ambrosini, la medaglia di bronzo agli europei Annika Hocke-Robert Kunkel (Germania), la coppia medaglia di bronzo ai campionati Italiani Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, i campioni della repubblica Ceca Federica Simioli e Alessandro Zarbo,i campioni finlandesi Milania Vaananen e Filippo Clerici. Tra i pattinatori singoli spicca il vicecampione europeo Matteo Rizzo, le ragazze della nazionale giovanile Elena Agostinelli e Beatrice Soldati e per la danza la coppia Giulia Paolino e Andrea Tuba, convocati per il prossimo Gran Prix Junior a Bangkok dal 21 al 26 agosto ‘23.

"Lo stage estivo a Madesimo offre a questi atleti l’opportunità` di crescere e migliorare le loro abilita` nel contesto unico delle montagne – commenta la presidente di Icelab Federica Pesenti -. Il loro obiettivo e` chiaramente l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026 e crediamo che la bella struttura e l’ambiente stimolante abbiano contribuito a preparare al meglio questi atleti". Tutti gli appassionati potranno assistere ad un allenamento a porte aperte, mercoledì 9 agosto alle 15.20 e alle 16.20. F.D.