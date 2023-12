Le rotonde? Pronte per le Olimpiadi

Contrordine. Le rotonde di Sondrio saranno in funzione prima dell’inizio delle Olimpiadi. Questo è quel che è emerso da una telefonata tra il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e il Commissario straordinario di Governo Luigivalerio Sant’Andrea, ad della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, avvenuto ieri dopo che il sindaco aveva espresso preoccupazione per la tempistica di consegna delle rotonde, quella ad est e quella ad ovest, inserite tra le opere "olimpiche". "Collaborazione attiva tra Comune e Simico, e rassicurazione sulla consegna dei lavori senza disagi alla circolazione – si legge in un comunicato congiunto - Il commissario, che il 30 novembre aveva aggiornato la commissione regionale Territorio sull’avanzamento delle opere olimpiche ha confermato che saranno pronte". F.D.E.