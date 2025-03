Le piste di Madesimo senza barriere. Con il dualski tutti possono sciare

Sciare senza barriere si può: Madesimo diventa più inclusiva con il dualski, l’attrezzatura pensata per permettere alle persone con disabilità di vivere l’emozione dello sci in sicurezza. L’iniziativa, promossa dall’associazione Il Mondo che Vorrei, ha trovato il partner ideale nel Consorzio turistico di Madesimo, che ha sostenuto il progetto per favorire l’inclusione e l’accessibilità, dando a tutti la possibilità di scivolare sulle piste della Skiarea Valchiavenna. Composto da una seduta ergonomica montata su due sci paralleli, donati dall’azienda Blossom Skis, il dualski è progettato per consentire alle persone con disabilità di sciare, con il supporto di un accompagnatore qualificato. Stabile e di facile manovrabilità, permette di affrontare le discese in modo fluido, grazie a un sistema di ammortizzazione e alla guida dell’istruttore. L’iniziativa coinvolge l’intera famiglia. Non ci saranno più attività separate, ma la discesa si trasformerà in un unico momento di divertimento e condivisione, non solo osservazione. Un’opportunità unica per vivere la magia della montagna e creare ricordi indimenticabili sulle nevi di Madesimo. Per utilizzare il dualski, è necessario indossare un abbigliamento invernale adeguato e un casco obbligatorio. Progettato per essere facilmente trasportabile e compatibile con la seggiovia, il dualski consente di salire e scendere dagli impianti senza difficoltà. L’attrezzatura è disponibile su prenotazione nelle due scuole di sci di Madesimo, che mettono a disposizione maestri qualificati per la discesa, o si può contattare l’associazione Il Mondo che Vorrei. Grazie a questa iniziativa, Madesimo compie un passo importante verso un turismo più inclusivo, offrendo a tutti la possibilità di vivere la magia della neve senza barriere. Sciando con il dualski, ogni persona può riscoprire il piacere della discesa e condividere emozioni uniche con i propri cari.