Giù le barriere architettoniche della linea verde

Operazione accessibilità e abbattimento barriere nelle stazioni della metropolitana, conto alla rovescia per la "fase due" in Martesana: lavori al via in aprile alla stazione di Villa Pompea, si proseguirà nei mesi successivi a Cascina Antonietta, a Cascina Burrona e, per interventi di completamento rispetto a quanto già fatto negli anni scorsi con il piano periferie, anche a Vimodrone e Cernusco, Cassina de Pecchi e Gessate, oltre che negli scali di Cologno.

Nei tre scali periferici di Gorgonzola (Villa Pompea e Cascina Antonietta) e Vimodrone (Burrona) i tre interventi maggiormente cospicui e radicali: restyling generale struttura, risanamento in banchina, rifacimento bagni, installazione di ascensori per disabili, due per stazione, realizzazione di percorsi tattili e, a Villa Pompea e Cascina Burrona, di rampe di accesso. Si parte dopo Pasqua: la fine degli interventi è prevista per il 2026. Ammonta a oltre 9 milioni di euro, finanziati da Ministero dei Trasporti, Comune di Milano e Atm, il nuovo pacchetto complessivo di opere.

Era già stato annunciato due anni fa, alla chiusura del primo giro di lavori. I fondi in parte già disponibili, avanzo del precedente finanziamento, l’aggiudicazione risale a fine 2024. Ora è il momento dei cantieri, molto attesi e già notificati ai sindaci d’area. L’altro giorno un incontro fra Atm, stazione appaltante, e la sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi, "finalmente si parte". L’adeguamento delle "stazioni Cenerentola" un sospirato traguardo. Un tempo fermate "campagnole" gli scali decentrati sono oggi molto utilizzati. Basti dire di Cascina Antonietta a Gorgonzola, punto di riferimento per il nuovo comparto 6 e per migliaia di nuovi residenti.