Le opere di Rava ispirate dai giardini fioriti

TREMEZZINA (Como)

Una mostra per rendere omaggio alle straordinarie fioriture dei giardini del Lario quella in programma fino a fine mese al Museo del Paesaggio del Lago di Como, all’interno di Villa Mainona a Tremezzina. In mostra le opere di pittura botanica realizzate da Silvana Rava, in prevalenza acquarelli dedicati alle specie vegetali presenti sul territorio lariano. I disegni comprendono alcune essenze tipiche, ma anche specie provenienti da altre regioni e continenti, ad esempio le camelie, ormai divenute parte del patrimonio botanico di parchi e giardini come Villa Carlotta, Villa Melzi, Villa Pizzo. Nelle sale al piano terra di Villa Mainona si possono ammirare numerose immagini di fiori, caratteristici della stagione primaverile, insieme ad acquerelli che ritraggono verdura, flora spontanea, specie endemiche e funghi. Silvana Ravaha partecipato a numerose esposizioni in Italia e all’estero fra le quali "International Exhibition of Botanical art & illustration" all’Hunt Institute di Pittsburgh e "Botanical Art in the 21st Century" alla Shirley Sherwood Gallery ai Kew Gardens di Londra. Ha ricevuto importanti riconoscimenti come la Gold Medal della Royal Horticultural Society di Londra. Il costo del biglietto è di 5 euro, la mostra si può visitare dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.Ro. Can.