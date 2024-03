Le indagini: l’ombra di una banda ritornata alla carica

Lo scorso anno, il colpo riuscito a Casnate con Bernate, era stato preceduto da uno analogo a Lurago Marinone, ma con esito ben più scoraggiante per la banda. Seguito ora da quest’ultimo, rimasto solo un tentativo che non ha riconosciuto lo sforzo del furto di nove automezzi, e di una organizzazione così dettagliata. Utile solo a sparire prima dell’arrivo delle pattuglie, ma a mani vuote. A inizio febbraio 2023, la Gruppo Sistemi Ufficio, di via della Cerca 20 era stata assaltata con un furgone ariete per forzare l’ingresso, poi con un flessibile era stata aperta una porta, consentendo ai ladri di arrivare agli uffici e alla zona di lavorazione. Per poi andarsene con solo una decina di telefoni cellulari. Grossi danni e poco bottino. Dieci giorni dopo, il colpo riuscito a Casnate, anche se non è certo che la banda fosse la stessa. In un anno di indagini, non ci sono novità relative all’identificazione di quella banda, o quelle due band che potrebbero essersi ripresentate ora. Pa.Pi.