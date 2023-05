Le emozioni dei Pink Floyd risuonano con i Big One

È la migliore tribute band europea dei Pink Floyd, secondo la stampa e la critica internazionale. Un riconoscimento che i Big One, formazione nata 13 anni fa a Verona, portano in giro per l’Italia e l’Europa con grande orgoglio. Stasera alle 21 la band approda al Creberg Teatro per un nuovo ed elettrizzante spettacolo.

Protagonista assoluta la musica dei Pink Floyd, successi che hanno fatto la storia del rock. Sul palco, oltre a Leonardo De Muzio, chitarrista e cantante del gruppo, ci saranno Guglielmo Moro alla batteria, Stefano Freddi alle tastiere, Luigi Signori basso e voce, Debora Farina e Pamela Perez coriste, Marco Scotti ai sax e Enrico Frigo seconda chitarra. In programma, oltre alle migliori hit, brani tratti da The Dark Side of the Moon, il disco più celebre dei Pink Floyd, una vera e propria opera d’arte, uno degli album rock più belli mai pubblicati che quest’anno compie 50 anni.

Un lavoro che sancisce un cambio di sonorità rispetto a quanto fatto sino a quel momento. I brani dei Pink Floyd interpretati dai Big One vengono riproposti fedelmente, con il massimo rispetto. "Credo sia la formula migliore – ha spiegato in una recente intervista Leonardo De Muzio – Nessuno vuole sostituirsi a loro ma, dal momento che non esistono più, l’obiettivo per me è portare sul palco quelle emozioni. La musica dei Pink Floyd è molto emozionale: quando riesco a suscitare qualcosa in chi ascolta, allora il compito è riuscito e sono soddisfatto".

Anche a Bergamo i Big One sono pronti a offrire uno show capace di ricreare un’atmosfera di luci e colori. Dopo l’esibizione al Creberg Teatro, la band di Verona sabato sarà a Cremona, ultima data del tour iniziato a gennaio. Info e biglietti al Creberg o in Fiera, al Media World Orio Center e su Ticketone.

Michele Andreucci