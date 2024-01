Le cose per cui vale la pena vivere. Il racconto di Nigro Filippo Nigro porta in scena al Teatro Sociale "Every brilliant thing", una pièce partecipativa che coinvolge gli spettatori in un racconto di autofiction. Lo spettacolo, diverso ogni sera grazie alle reazioni del pubblico, è un'opera teatrale britannica del 2013. Info su www.teatrosocialecomo.it.