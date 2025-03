Le banche disertano i piccoli centri. In calo forza lavoro e identità locale

Riconfermato Francesco Della Marianna ai vertici della First Cisl di Sondrio. Il terzo congresso territoriale nella tenuta “La Gatta“ di Bianzone della federazione che rappresenta i lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione crediti e delle authority ha affrontato anche temi scottanti. I delegati hanno eletto i componenti del nuovo direttivo che, a loro volta, hanno confermato Francesco Della Marianna come segretario generale. Conferme anche per Valeria Siniscalchi e Stefano Flematti come componenti della segreteria. Nel corso del congresso si è parlato della delicata situazione del settore bancario in provincia.

"Il trend di riduzione della forza lavoro degli ultimi anni è una problematica importante: i grandi gruppi progressivamente abbandonano i piccoli territori e concentrano nei grandi centri le forze lavoro – ha ricordato Della Marianna – Se la rete commerciale delle filiali sembra per ora non soffrire particolarmente, non altrettanto si può dire per gli uffici di sede centrale, a eccezione della Popolare di Sondrio che però è ora sotto l’Ops di Bper. Oltre alla forza lavoro sta venendo a mancare l’identità territoriale delle nostre due storiche banche e le dinamiche di investimento rischiano di diventare sempre più lontane dalle piccole aziende, motore principale della nostra economia".

Si è anche parlato di AI. "L’avvento dell’intelligenza artificiale rischia di annientare le peculiarità di zone come la nostra mai ascrivibili, per storia e cultura, a complessi algoritmi statici. La First è fortemente convinta che l’intelligenza artificiale debba essere messa a servizio del lavoro bancario e non solo, per migliorare anche tutti gli aspetti della vita lavorativa: non può diventare una mera sostituzione delle professionalità di settore a favore della sola evidente riduzione dei costi e dell’efficientamento dei grandi investitori".

F.D.E.