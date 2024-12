Lavori sulla linea. Viaggi sul bus

Non solo lo sciopero di quest’oggi: i disagi per chi viaggia in treno sulla linea Milano-Tirano proseguiranno anche domani. Per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI tra le stazioni di Morbegno e Tirano, sono previste infatti diverse modifiche ai treni. In particolare i treni tra Sondrio e Tirano saranno sostituiti con bus per l’intera tratta, mentre quelli tra Lecco/Colico e Sondrio viaggeranno regolarmente tra Lecco/Colico e Morbegno e saranno sostituiti con bus tra Morbegno e Sondrio; ad eccezione del treno R 10307 che è sostituito con bus per l’intero percorso. Quanto invece ai treni Regio Express, questi viaggeranno regolarmente tra Milano e Colico/Morbegno, mentre nella tratta Colico/Morbegno – Sondrio/Tirano, sono sostituiti con bus.