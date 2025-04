Lavori sulla ferrovia, novanta posti auto inutilizzabili

Al via i lavori Rfi per la sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario sul Mallero che richiedono modifiche alla viabilità e alla sosta delle auto nella zona ovest della città di Sondrio. L’imminente avvio dei lavori per la sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario sul torrente Mallero ha reso necessarie una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree attigue al cantiere, allestito da Rete ferroviaria italiana, allo scopo di consentire l’esecuzione dei lavori programmati, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. L’intervento, realizzato da Rfi, prevede lo spostamento del vecchio ponte, sottoposto a vincolo ambientale, come disposto dalla Soprintendenza. Quest’ultima, rigettando la richiesta di demolizione avanzata da Rfi, aveva anche imposto la sua ricollocazione nelle immediate vicinanze. La travata esistente sarà quindi spostata in posizione laterale rispetto all’attuale, per un utilizzo futuro del manufatto quale collegamento tra le due sponde del Mallero, integrandolo con la rete ciclopedonale esistente. A seguito di ripetuti confronti con Rfi, l’amministrazione comunale era riuscita a minimizzare l’impatto del cantiere sulla viabilità comunale, ottenendo la riduzione dell’occupazione del parcheggio di via Aldo Moro. Dei circa 130 posti auto disponibili ne saranno mantenuti una quarantina. L’ordinanza emessa dal comandante della Polizia locale Mauro Bradanini dispone, a partire dal 28 aprile e fino al 30 settembre, il divieto di sosta nella parte nord del parcheggio e il divieto di circolazione pedonale lungo il sottopasso. Per i parcheggi sono comunque disponibili gli oltre 100 posti auto appena realizzati alla Castellina, a lato del campo sportivo, a cui se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni con il completamento dei lavori. Fulvio D’Eri