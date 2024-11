L’Autunno invita tutti alla Fiera

Torna la Fiera d’Autunno. Si terrà da venerdì a domenica la kermesse ormai diventata manifestazione di altissimo livello come expò di artigianato, enogastronomia, benessere, arredo, abbigliamento e sport. Nel Polo Fieristico, una struttura di 12mila metri quadrati in grado di ospitare al meglio la rassegna, ci sarà anche un’area giochi dedicata ai bambini e verranno organizzati numerosi eventi collaterali, spettacoli e dimostrazioni sempre in tema con le macro aree della manifestazione. Venerdì l’ingresso sarà gratuito mentre sabato e domenica il biglietto, scaricabile dal sito, costerà 3 euro. Info: www.fieradiautunno.com.