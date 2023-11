Laura Pizio stellina. Canta su Canale 5

Laura Pizio è una delle stelline di Io Canto Generation. La tredicenne tellina a soli 13 anni è in gara nel talent di canale 5 e tutti a Teglio e in Valtellina, mercoledì sera, hanno potuto constatare le grandi doti canore di questa talentuosa cantante e, perché no, fare il tifo per lei. Laura è stata inserita nel team di Anna Tatangelo e si è esibita, insieme alla cantante napoletana e ad un’altra bravissima cantante in erba, sulle note del meraviglioso singolo di Elisa "Vivere tutte le vite", inserito in Diari Aperti del 2019. Un terzetto che ha "spaccato", come dicono i giovani, impressionando un po’ tutti per bellezza e naturalezza dell’esibizione. La squadra di Laura Pizio si è posizionata al 4° posto, su sei team al via, guadagnandosi la possibilità di proseguire in questa meravigliosa avventura: prossima puntata mercoledì prossimo. F.D’E.