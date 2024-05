L’alluvione sulla Brianza . In 20 anni mai tanta acqua

Giove Pluvio in Brianza. Nell’ultimo ventennio, non ha mai piovuto così tanto a maggio e in un anno come quest’anno: parola, e numeri, di Giovanni Zardoni, appassionato di meteo, collaboratore del Centro meteorologico lombardo, che a Cernusco Lombardone gestisce una stazione di rilevante dati. Con il violento temporale di mercoledì pomeriggio che ha portato su Cernusco Lombardone 28,2 millimetri di pioggia, sono stati battuti sia il record storico di precipitazioni nel solo mese di maggio che quello di precipitazioni dall’inizio dell’anno a tutto il mese di maggio", spiega l’esperto. A ieri pomeriggio, le precipitazioni mensili di maggio hanno raggiunto i 390 millimetri di pioggia, pari a 390 litri di acqua caduta su ogni metro quadrato di terreno. In tutto il 2024 le precipitazioni hanno invece superato i 973 mm di pioggia, cio quasi mille litri per ogni mq di superficie. Sono tanti, tantissimi: in tutto il 2023, cioè in 12 mesi, non in nemmeno sei, sono caduti 1.400 mm d’acqua. E non è ancora finita, perché il maltempo continua. "È sotto gli occhi di tutti inoltre, in questi giorni, anche il carico delle precipitazioni per media oraria – spiega Giovanni Zardoni -. Basti pensare che il solo 15 maggio 2024 sono caduti a Cernusco Lombardone 121,7 mm". D.D.S.