Lake Como Festival Le note risuonano sul Lungolario

Sarà la fisarmonica di Gianluca Campi ad aprire, alle 19 di giovedì 8 giugno nella sede di Banca Generali sul Lungolario Trento, il Lake Como Music Festival che quest’anno diventa maggiorenne visto che ha raggiunto la diciottesima edizione. La serata si propone come un viaggio tra brani classici e moderni, "Da Vivaldi a Piazzolla" come recita il titolo, e aprirà con la riproduzione del Concerto op. 8 n. 4, RV 297 "L’inverno" – Allegro non molto di Vivaldi. Poi spazio a J. Strauss: Variazioni "Voci di Primavera". L’evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.