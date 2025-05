La webapp alla scoperta del Museo Valtellinese

La tecnologia al servizio della cultura: una webapp alla scoperta del Mvsa. Un museo aperto, accessibile e coinvolgente, su misura per ogni tipo di pubblico: con la webapp Dida il Museo Valtellinese di Storia e Arte si allinea all’offerta dei grandi musei. "Grazie a questo progetto avremo un museo all’avanguardia e accessibile a tutti, affinché quanto è qui custodito viva attraverso il racconto – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta –. Siamo molto orgogliosi di questa applicazione perché ci consente di raggiungere pubblici diversificati, per provenienza, età e bisogni". Dida, accessibile dal browser senza bisogno di scaricare l’applicazione, utilizza sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico delle didascalie nel percorso espositivo, la generazione delle traduzioni e degli audio, adattati dinamicamente al profilo dell’utente.

F.D’E.