La Turandot spiegata ai bambini

Opera Education debutta col suo primo spettacolo della stagione, interamente dedicata a Turandot di Giacomo Puccini, in occasione delle celebrazioni dedicate al compositore per il centenario della sua morte. Opera kids, il progetto per la scuola dell’infanzia e per le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, propone uno spettacolo partecipativo di teatro musicale “Turandot. Cuore di ghiaccio“ che debutterà al Teatro Sociale il venerdì 1° dicembre per le scuole dell’infanzia e sabato 2 alle 16 per le famiglie. Lo spettacolo famiglie sarà preceduto alle ore 14.30 dal Family Lab Info www.teatrosocialecomo.it