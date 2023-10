La strada della Rocca chiude. Lo stop è per quattro mesi

La strada della Rocca chiude i battenti per 4 mesi. E il vecchio tratto della Lariana Lecco – Bellagio, tra Valmadrera e Malgrate. "Per lo svolgimento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di tratto di strada in località "La Rocca" ex Sp 583 sono stati disposti la chiusura al traffico veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di sosta esterne alla carreggiata nel tratto di strada dal ponte sul fiume Rio Torto sino al confine col Comune di Malgrate dalle 8.30 del giorno 10 ottobre 2023 alle 18 del 7 febbraio 2024", annunciano dal Comune di Valmadrera. Non possono quindi passare nemmeno i pedoni. È un intervento da oltre mezzo milione di euro, finanziato dall’Unione Europea. Verranno posizionate barriere di protezione laterali e reti di contenimento del versante roccioso a monte e verrà adeguato il calibro dell’asse viario. Contestualmente verrà rinforzato anche il versante roccioso, sia a monte, sia a lago. Per i residenti e quanti da quelle parti lavorano non sono previsti particolari disagi, poiché le alternative non mancano, e nemmeno per i turisti, vista la stagione. Sono stati invece già risolti a tempo di record i disagi provocati dai lavori di allargamento della curva Moratti sulla Sp 55 a Imbersago: i bus della linea C46 Como – Bergamo, inizialmente dirottati altrove per non incappare nel cantiere, sono tornati a passare e fermarsi anche a Imbersago e Calco, imbarcando studenti e lavoratori. D.D.S.