La stilista Rosa Genoni. Figura straordinaria nella sala “Songini“

Il corsetto capo d’abbigliamento simbolo di costrizione fisica, ma anche sociale. Ecco perché Rosa Genoni (foto) si battè innanzitutto perché le lavoratrici potessero evitare di indossarlo. Non è dunque un caso che il romanzo-biografia della stilista nata a Tirano nel 1867 che "inventò" il made in Italy si intitoli proprio "La donna che odiava i corsetti" (Rizzoli Historiae). Oggi, alle 17, l’autrice Eleonora D’Errico sarà a Piateda (sala Songini) per presentarlo e tratteggiare, all’indomani dell’8 marzo, la figura di una donna straordinaria.