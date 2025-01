La sfida delle contrade è sugli sci

Sabato torna il Palio delle contrade, che vede la (sana) contrapposizione tra i Reparti di Bormio, le contrade del paese contraddistinte da un colore e un simbolo particolare. Durante il Palio delle contrade, ogni Reparto cerca di reclutare più persone possibili, richiedendo un grande spirito di partecipazione. Ogni partecipante, per guadagnare più punti, è invitato ad indossare vestiti d’epoca, indumenti con i colori della propria fazione e ad utilizzare sci antichi in legno. Il ritrovo è in Piazza V Alpini alle 17. Poi alle 17.30 l’inizio della gara di fondo dei “bocia” (i ragazzi); alle 19.45 Ia gara di fondo dei “granc” (adulti); a seguire la staffetta.