La sentinella delle Alpi, marmotta protagonista di Storie di scienza

Non è una pubblicazione scientifica, ma neppure un romanzo. Semmai, una sorta di riuscita sintesi sulle informazioni dei diversi saperi che tra cultura locale, esperienze e ricerca riguardano lei, la simpatica e inconfondibile marmotta alpina. Si tratta del terzo numero della collana Storie di scienza, inaugurata dal Parco Nazionale dello Stelvio a dicembre 2023 con racconti di straordinarie ricerche, che in forma narrativa illustra i principali studi scientifici che lo vede coinvolto.

Nel giugno 2024 è uscito “Streghe, vampiri e altri demoni“, volume che focalizza l’attenzione sul lavoro di ricerca condotto sui pipistrelli, sempre all’interno dell’area protetta e ora è fresco di stampa “Dialoghi di montagna: la marmotta tra ricerca saperi antichi“, a firma di Sabina Colturi, biologa e referente per le attività didattiche del Parco dello Stelvio. Il volume è pensato per parlare di ricerca anche ai non addetti ai lavori e il linguaggio, volutamente non tecnico, è divulgativo ma puntuale.

Al centro, il percorso di Elena, una giovane ricercatrice impegnata in uno studio sulla marmotta alpina proprio nel Parco dello Stelvio: sarà lei ad accompagnare il lettore attraverso un viaggio di conoscenza della cosiddetta “sentinella delle Alpi“ per scoprirne l’organizzazione sociale, il ciclo vitale, i complessi meccanismi che consentono all’animale di sopravvivere nel difficile ambiente d’alta quota. Ma non solo. Il percorso di Elena diventerà occasione per comprendere lo scopo delle ricerche stesso condotte sulle specie.

Il libro, che è impreziosito dai disegni della giovane artista Lucia Gerber, ha potuto contare anche su un intenso lavoro di scambio in particolare con Anna Sustersic, Elena Morocutti e Chiara Giari. La pubblicazione si trova in vendita presso i punti informativi del Parco o su edinat.it.

Sara Baldini