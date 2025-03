La riproduzione della Sindone a grandezza naturale senza segreti

Papa San Giovanni Paolo II la definì "specchio del Vangelo". È la Sacra Sindone, secondo la tradizione il lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro, secondo molti scienziati un telo su cui vi sono dei segni che coincidono in modo impressionante con ciò che narrano i Vangeli della Passione. Comunque la si voglia pensare, un’interessante occasione per saperne di più arriva dalla mostra che sarà inaugurata domenica prossima 16 marzo nella chiesa della Beata Vergine del Rosario a Sondrio: 18 pannelli con testi e materiale iconografico e una riproduzione della Sindone ad alta risoluzione in grandezza naturale (m. 4,41 x 1,13). I testi e le immagini sono stati appositamente forniti dalla professoressa Emanuela Marinelli, considerata la maggiore sindonologa mondiale, che si potrà ascoltare anche in videoconferenza per una speciale lezione sulla Sindone il 21 marzo alle 20.45 al cinema Excelsior di Sondrio. La mostra è stata allestita da un gruppo di fedeli appartenenti a diverse associazioni cattoliche, con l’approvazione e il sostegno delle parrocchie di Sondrio e Ponte in Valtellina. Sara Baldini