La Protezione civile a lezione per utilizzare i defibrillatori

Se è vero che grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alle generose donazioni di privati cittadini sul territorio di Sondrio - presso le strutture in cui si pratica attività fisica, nei luoghi di maggiore frequentazione e anche nelle frazioni - si contano almeno cinquanta Dae (acronimo di defibrillatore automatico esterno), è altrettanto vero che perché all’evenienza siano decisivi per salvare una vita, in caso di arresto cardiaco, è necessario saperli correttamente utilizzare.

Sabato scorso, proprio per raggiungere questo obiettivo oltre trenta volontari di Protezione civile hanno aderito all’iniziativa promossa dall’omonimo assessorato comunale, partecipando al corso di teoria e pratica per l’utilizzo del defibrillatore organizzato in collaborazione con la Croce rossa. Teoria e pratica per acquisire le conoscenze indispensabili all’utilizzo di un’apparecchiatura che già in numerose occasioni si è rivelata fondamentale per scongiurare il peggio in caso di attacchi cardiaci.

Per l’Amministrazione comunale il corso rappresenta la nuova tappa di un’azione sviluppata negli anni.

Sara Baldini