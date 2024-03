La prima Liuc Run tra i parchi dell’Olona. Aperte le iscrizioni

La prima edizione della Liuc run, corsa podistica non competitiva dell’Università, si correrà domenica 14 aprile. Sono aperte le iscrizioni (sul sito dell’ateneo) per i 7,5 chilometri che si snoderanno tra aree verdi, parchi, lungo i ponti sopra il fiume Olona. Ci sarà anche un percorso di 4 km per famiglie, bambini, animali. "La Liuc run nasce con l’intento di stimolare il senso di coesione dell’intera comunità – Antonio Bulgheroni, presidente di Liuc Sport (nella foto) – e di promuovere l’educazione allo sport e ai valori che rappresenta, come spirito di collaborazione e sostegno reciproco".