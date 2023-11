La prevenzione si può fare pure in banca

Mercoledì nella sede della Banca di Credito Cooperativo una giornata dedicata alla prevenzione con visite gratuite per la prevenzione dei tumori al seno e della cute. "La difesa della salute fa parte della nostra mission", dice Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme Ets, l’ente mutualistico della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Nella sede di Buguggiate in via Cavour 71 dalle 9.30 alle 12 visite preventive per il controllo dei nevi; dalle 14.30 alle 17 visite senologiche. Necessaria la prenotazione, contattando CCR Insieme Ets al numero 333 7511 341 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12.