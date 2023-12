La pista di pattinaggio sul ghiaccio devolve l’incasso all’ospedale

Con i pattini sul ghiaccio per solidarietà. Lunedì Pista

di Pattinaggio XXL di Lecco devolverà l’intero incasso, al netto delle spese di gestione, a favore del reparto di Oncologia dell’ospedale Alessandro Manzoni. Lo hanno deciso i gestori dell’impianto, aperto a inizio mese in piazza Giuseppe Garibaldi, che quest’anno è anche coperto per garantirne il funzionamento anche in caso di maltempo. Si tratta di una struttura professione

di circa 800 metri quadri, dotata di un sistema di luci a led

di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce alla pista anche migliori prestazioni in termini

sia di efficientamento sia di sostenibilità energetica.

La Pista XXL durante i feriali è aperta dalle 15.30 alle 22,

dalle 10.30 alle 23 nei prefestivi e festivi, oltre che

dal 22 dicembre al 7 gennaio. Il biglietto costa 10 euro

per gli adulti, 7 il ridotto per under 10 e pacchetto famiglia.