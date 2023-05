I Musei Civici di Como cercano testimonial: appello a tutti i cittadini. Appuntamento in Pinacoteca

I Musei Civici di Como lanciano un appello a tutti i cittadini per diventare testimonial della prossima campagna di comunicazione Pinacoteca civica, "Tutta la vita!", invitandoli a presentarsi in Pinacoteca in via Diaz 84 sabato 6 maggio dalle 10 alle 17, per farsi realizzare un ritratto fotografico d’autore da Francesco Corbetta.

Dopo la prima fase della campagna pubblicitaria, lanciata lo scorso ottobre, che ha visto i ritratti pittorici delle collezioni della Pinacoteca protagonisti di manifesti e cartoline, ora i Musei invitano tutti i cittadini a diventare i nuovi volti della campagna. Il set fotografico, appositamente allestito nella hall d’ingresso, per tutta la giornata sarà pronto ad accogliere cittadini, visitatori e turisti per uno scatto d’autore.

Una copia del ritratto sarà omaggiata a chi parteciperà, come ricordo e ringraziamento. Successivamente i ritratti saranno utilizzati su manifesti, cartoline e social della prossima campagna di comunicazione, a partire da ottobre. Sulle pagine social dei Musei Civici sono già online, dal 26 aprile, una serie di video e reel realizzati con persone riprese nelle vie di Como che invitano, in prima persona, a metterci la faccia, venendo in Pinacoteca il 6 maggio.

La Pinacoteca è il museo dei cittadini, perché custode del patrimonio della città, simbolo identitario della nostra storia: conserva e valorizza straordinarie collezioni d’arti richiamando i cittadini a vivere, difendere e diffondere il valore, l’identità e la bellezza artistica del museo cittadino, affezionandosene, uniti dal motto: "Pinacoteca civica, Tutta la Vita!".